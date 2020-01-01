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Игровые туры

Игровые туры в Минск - ваш отдых за наш счёт!
Все заботы по организации вашего отдыха мы берем на себя. Перелет и трансфер, размещение в пятизвездочном отеле «Пекин» и любые другие пожелания — все будет подготовлено и оплачено. Взамен вы сможете полностью отдаться игре и гарантированно испытаете новые эмоции!

Стандарт

Депозит или покупка кэшфишек от 3000 y.e.
Компенсация авиабилетов - -
Проживание в отеле 5 звезд сингл 1 ночь
Питание ресторан, бар, казино для 1 человека
Дополнительные услуги - -
Трансфер да
Игровое время не менее 5 часов
Мин. ставка за карточным столом 25 у.е. / 1 бокс
Мин. ставка за рулеткой 50 у.е. / за спин
Мин. ставка на игровом автомате 2.5 у.е.

Комфорт

Депозит или покупка кэшфишек от 5000 y.e.
Компенсация авиабилетов 200 y.e.
Проживание в отеле 5 звезд сингл 2 ночи
Питание ресторан, бар, казино для 1 человека
Дополнительные услуги при условии игры
Трансфер да
Игровое время не менее 5 часов
Мин. ставка за карточным столом 50 у.е. / 1 бокс
Мин. ставка за рулеткой 100 у.е. / за спин
Мин. ставка на игровом автомате 5 у.е.

Премиум

Депозит или покупка кэшфишек от 10 000 y.e.
Компенсация авиабилетов 400 y.e.
Проживание в отеле 5 звезд дабл 2 ночи
Питание ресторан, бар, казино
Дополнительные услуги да
Трансфер да
Игровое время не менее 5 часов
Мин. ставка за карточным столом 100 у.е. / 1 бокс
Мин. ставка за рулеткой 200 у.е. / за спин
Мин. ставка на игровом автомате 10 у.е.

Премиум+

Депозит или покупка кэшфишек от 20 0000 y.e.
Компенсация авиабилетов 600 у.е.
Проживание в отеле 5 звезд делюкс 3 ночи
Питание ресторан, бар, казино
Дополнительные услуги да
Трансфер да
Игровое время не менее 5 часов
Мин. ставка за карточным столом 200 у.е. / 1 бокс
Мин. ставка за рулеткой 400 у.е. / за спин
Мин. ставка на игровом автомате 20 у.е.

Игры

Казино Опера - это максимально лояльное отношение к гостям. Здесь действует гибкая система ставок — от 0.01 BYN до индивидуальных предложений в приватной игре. Одно из ключевых достоинств — выплата выигрыша, которая производится наличными в тот же день.

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Залы

Казино Опера предлагает вам простор для победы. В вашем распоряжении новейшие столы и современные игровые автоматы на большой территории всего комплекса.

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Ресторан

Как и монарх Франции XVII века, ресторан LOUIS XIII связан с королевской роскошью не только в кухне, но и в окружающей обстановке. Здесь воссоздана атмосфера в стиле Барокко. «Сердцем» ресторана является изысканное меню от шеф–повара Антона Зверькова.

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Отель

Современный гостиничный комплекс. «Пекин» — современный гостиничный комплекс, который входит в международную китайскую сеть отелей BTG–Jianguo Hotels & Resorts. Отель располагается в живописной парковой зоне на берегу реки Свислочь в самом сердце Минска

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Трансфер

Перелёт

В OPERA налегке — легко! Быстро доставим вас в Минск из любых аэропортов Москвы, Европы и Ближнего Востока. Виза не нужна — только ваше желание.

Личный автомобиль

В аэропорту вас встретит водитель и личный автомобиль бизнес–класса. Обещаем: передвигаться с комфортом вы будете на протяжении всего отдыха.