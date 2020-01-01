Игровые туры
Игровые туры в Минск - ваш отдых за наш счёт!
Все заботы по организации вашего отдыха мы берем на себя. Перелет и трансфер, размещение в пятизвездочном отеле «Пекин» и любые другие пожелания — все будет подготовлено и оплачено. Взамен вы сможете полностью отдаться игре и гарантированно испытаете новые эмоции!
Стандарт
|Депозит или покупка кэшфишек
|от 3000 y.e.
|Компенсация авиабилетов
|- -
|Проживание в отеле 5 звезд
|сингл 1 ночь
|Питание
|ресторан, бар, казино для 1 человека
|Дополнительные услуги
|- -
|Трансфер
|да
|Игровое время
|не менее 5 часов
|Мин. ставка за карточным столом
|25 у.е. / 1 бокс
|Мин. ставка за рулеткой
|50 у.е. / за спин
|Мин. ставка на игровом автомате
|2.5 у.е.
Игры
Казино Опера - это максимально лояльное отношение к гостям. Здесь действует гибкая система ставок — от 0.01 BYN до индивидуальных предложений в приватной игре. Одно из ключевых достоинств — выплата выигрыша, которая производится наличными в тот же день.
Залы
Казино Опера предлагает вам простор для победы. В вашем распоряжении новейшие столы и современные игровые автоматы на большой территории всего комплекса.
Ресторан
Как и монарх Франции XVII века, ресторан LOUIS XIII связан с королевской роскошью не только в кухне, но и в окружающей обстановке. Здесь воссоздана атмосфера в стиле Барокко. «Сердцем» ресторана является изысканное меню от шеф–повара Антона Зверькова.
Отель
Современный гостиничный комплекс. «Пекин» — современный гостиничный комплекс, который входит в международную китайскую сеть отелей BTG–Jianguo Hotels & Resorts. Отель располагается в живописной парковой зоне на берегу реки Свислочь в самом сердце Минска
Трансфер
Перелёт
В OPERA налегке — легко! Быстро доставим вас в Минск из любых аэропортов Москвы, Европы и Ближнего Востока. Виза не нужна — только ваше желание.
Личный автомобиль
В аэропорту вас встретит водитель и личный автомобиль бизнес–класса. Обещаем: передвигаться с комфортом вы будете на протяжении всего отдыха.