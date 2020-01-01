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Игровые туры

Игровые туры в Минск - ваш отдых за наш счёт!

Все заботы по организации вашего отдыха мы берем на себя. Перелет и трансфер, размещение в пятизвездочном отеле «Пекин» и любые другие пожелания — все будет подготовлено и оплачено. Взамен вы сможете полностью отдаться игре и гарантированно испытаете новые эмоции!